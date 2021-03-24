В Минобороны объяснили отмену рассекречивания военных документов

Минобороны России отменило приказы по рассекречиваю документов времен Великой Отечественной войны из-за нового приказа, расширяющего перечень документов. Об этом пишет РИА «Новости».

»(Отмена) обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны РФ, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», — заявили в Минобороны.

Данное рассекречивание документов проводится по новому приказу министра обороны «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны». Из-за этого предыдущие приказы были отменены, так как утратили актуальность.

Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу якобы отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании материалов Великой Отечественной войны.

Как сообщили в военном ведомстве, прежние документы затрагивали период 1941-1945 годов. Новый приказ от 12 ноября 2020 года распространяется уже на Вторую мировую войну — 1939-1945 года.