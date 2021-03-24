Постпред РФ призвал НАТО определиться с позицией по России

Североатлантическому необходимо определиться со своей позицией в отношении России, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся», – отметил постпред.

По его словам, для Москвы является очевидной невозможность укрепить доверие в военной области в условиях активности НАТО рядом с российскими рубежами. Гаврилов также подчеркнул, что тенденции, порождаемые «сдерживанием» России контрпродуктивны и ослабляют стабильность в Европе.

Ранее совет НАТО на уровне глав МИД заявил, что Россия находится в числе современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Впоследствии генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО не могут поодиночке справиться с вызовами, которые существуют благодаря России.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в свою очередь посоветовала альянсу заняться своими делами.