Вучич: Сербия никогда не забудет агрессию НАТО

Сербия никогда не забудет агрессию Североатлантического альянса в 1999 году, заявил президент страны Александр Вучич во время траурной церемонии в честь годовщины начала бомбардировок. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим иметь добрые отношения со всеми 19 странами, которые на нас тогда напали. Но мы никогда не забудем этого, не требуйте этого от нас», – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что действия НАТО были не операцией, а агрессией, нападение было начато без причины и без разрешения Совета безопасности ООН.

«На нас напали с единственной целью — отнять у нас часть территории. Выбор был — или потеря территории и людей или полная потеря страны», – заявил Вучич.

24 марта 1999 года Североатлантический альянс начал операцию против Союзной Республики Югославия, которая продлилась до 10 июня того же года. По данным Сербии, в результате нападения погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители.

В альянсе причиной бомбардировок назвали «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».