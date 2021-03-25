В Минобороны считают, что США начали против России новый тип войны

Советник министра обороны России, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали в отношении России новый тип войны — ментальный. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу «Арсенал Отечества».

По его словам, страны Запада избегают прямых военных конфликтов с Россией из-за перспективы поражения и неприемлемого ущерба, которое будет достигнуто ядерным оружием и современной армией России. Советник главы минобороны России отметил, что это исключает возможность войны на ближайшие 10 лет.

Он подчеркнул, что это стало поводом для организации информационно-гибридной войны.

«Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника», — уточнил Ильницкий.

Советник министра обороны добавил, что последствия ментальной войны становятся видны только через поколение, когда уже невозможно » повернуть вспять ход эволюции сознания».

Ранее США заявили, что не будут участвовать в «вечных войнах».