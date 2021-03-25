В Кремле назвали запуск ракет КНДР не представляющим угрозы для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетные пуски КНДР не представляют угрозы для РФ.

«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют», — сказал он журналистам.

При этом пресс-секретарь отметил, что Москва внимательно следит за этими испытаниями.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.