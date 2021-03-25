Шойгу оценил готовность ПВО на Дальнем Востоке

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства заявил, что зенитные ракетные комплексы С-300В4, С-400, а также самолеты-перехватчики МиГ-31БМ обеспечивают хорошее прикрытие дальневосточных рубежей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — отметил он.

По его словам, система противовоздушной обороны Восточного военного округа получила развитие в будущем.

Кроме того, в рамках государственной программы, на данный момент идет переоснащение войск округа, в прошлом году было получено более 900 единиц усовершенствованной техники.

Также по мнению министра, с 2020 года результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки стала гораздо выше, особенно по сравнению с 2019 годом. Все это произошло благодаря активному внедрению опыта современных вооруженных конфликтов, тренировок и учений, а также передовых методик организации и проведения занятий, добавил он.