Великобритания не планирует передавать США полученную в рамках ДОН информацию

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт заявила, что Соединенное Королевство не будет передавать США и другим странам информацию, полученную в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Насколько нам известно, не было ни одного случая передачи данных третьим странам. Мне кажется, мы дали четко понять российскому правительству, что у нас нет намерения передавать снимки и данные США или любой другой третьей стороне в нарушении наших обязательств», — сказала она.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из ДОН.

Ранее в Госдуме заявили, что итоговое решение по выходу из Договора по открытому небу будет приниматься российской стороной после диалога с администрацией избранного президента США Джо Байдена.