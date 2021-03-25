Американский истребитель подстрелил из пушки самого себя

Американский истребитель F-35B в ходе полета на полигоне Юма в штате Аризона подбил сам себя из пушки. Об этом пишет Drive.

Согласно сообщению, это произошло еще 12 марта, но только сейчас об инциденте стало известно.

Пушка повредила фюзеляж истребителя, но пилоту, не получившему ранений, удалось успешно вернуть самолет на авиабазу.

Отмечается, что Центр морской безопасности признал инцидент крайне серьезным — класса А. Это означает, что ущерб оценивается в сумму не менее чем в $2.5 млн.

Также это может означать, что самолет был уничтожен или инцидент привел к гибели одного или нескольких человек.