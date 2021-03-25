Байден: США будет трудно вывести войска из Афганистана к началу мая

США будет сложно соблюсти прописанный в соглашении срок и вывести войска из Афганистана к 1 мая. Об этом в ходе своей первой публичной пресс-конференции заявил президент США Джо Байден, трансляцию ведет телеканал ABC News.

По его словам, американские войска в установленный срок будет трудно вывести из Афганистана «по тактическим причинам». Глава Белого дома при этом отметил, что он не планирует оставлять там американских военных надолго.

«Мы уйдем, вопрос в том, когда», — сказал Байден.

Американский лидер также подчеркнул, что если войска США покинут Афганистан, то «в полном порядке и безопасно».

Кроме того, он рассказал, что проводит консультации с другими странами и членами НАТО, войска которых находятся в данной стране.