Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Он подписал соответствующий указ, который был опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, стратегия предусматривает членство Украины в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части украинской территории, готовность страны к сдерживанию агрессии, однако при этом она не предполагает достижение военного паритета с Россией, «что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и, соответственно, истощению национальной экономики». Также она предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности» страны, говорится в указе.

Отмечается, что эта стратегия — документ оборонного планирования. Ее целью является обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере.

Также документ предполагает, что реализация стратегии будет способствовать интеграции страны в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО.

В тексте также указано, что документ предусматривает активное участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Накануне стало известно, что Зеленский утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.