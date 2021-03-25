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Военные новости

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Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Он подписал соответствующий указ, который был опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, стратегия предусматривает членство Украины в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части украинской территории, готовность страны к сдерживанию агрессии, однако при этом она не предполагает достижение военного паритета с Россией, «что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и, соответственно, истощению национальной экономики». Также она предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности» страны, говорится в указе.

Отмечается, что эта стратегия — документ оборонного планирования. Ее целью является обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере.

Также документ предполагает, что реализация стратегии будет способствовать интеграции страны в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО.

В тексте также указано, что документ предусматривает активное участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Накануне стало известно, что Зеленский утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

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