КНДР испытала новую ракету

Корейская Народная Демократическая Республика провела испытание новой тактической управляемой ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на со ссылкой на северокорейские средства массовой информации.

«25 марта Академия оборонных наук провела испытательный пуск недавно разработанной новой тактической управляемой ракеты», – приводит агентство информации из северокорейских СМИ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытании, указано в сообщении.

В ходе испытания две ракеты нового типа поразили цели на расстоянии 600 км в акватории Японского моря, масса боевой части ракеты составляет 2,5 тонны.

25 марта стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что северокоейские ракетные пуски не представляют угрозы для России.