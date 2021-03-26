Путин внес в Госдуму договор о военном сотрудничестве между РФ и Казахстаном

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает ратификацию договора между Москвой и Нур-Султаном о военном сотрудничестве. Договор был подписан в столице Казахстана 16 октября 2020 года из-за утраты актуальности некоторых положений предыдущего документа 1994 года.

Документ закрепляет «международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации».

Уполномоченными органами двух стран по выполнению договора выступают Министерство обороны Российской Федерации и Министерство обороны Республики Казахстан.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал слухи о том, что Россия хотела бы присоединить к себе Казахстан.