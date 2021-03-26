Три российские атомные подлодки впервые в истории одновременно всплыли во льдах

Впервые в истории Военно-морского флота РФ три атомные подводные лодки всплыли во льдах в рамках одной экспедиции, которая проходит в Арктике. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, передает РИА «Новости».

«Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев», — сказал Евменов, докладывая верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту Владимиру Путину.

По его словам, толщина льда составляла полтора метра. Главнокомандующий ВМФ отметил, что субмарины всплыли «в районе радиусом 300 метров».

Также стало известно, что одна из подлодок занималась практической торпедной стрельбой.

Всего в экспедиции «Умка-21» принимают участие свыше 600 военнослужащих и гражданского персонала. Кроме того, ней задействованы около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.