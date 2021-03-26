Российские МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой

Впервые в истории Военно-морского флота России два истребителя МиГ-31 пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, передает ТАСС.

Главком ВМФ указал, что полет был осуществлен в рамках экспедиции в Арктике.

По словам Евменова, пара самолетов совершили полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе. Он отметил, что истребители прошли географическую точку Северного полюса.

Как сообщалось, Евменов также докладывал Путину, что три атомные подводные лодки впервые в истории ВМФ России всплыли из-подо льдов в Арктике.