МИД: РФ предприняла меры по обеспечению безопасности в Арктике из-за НАТО

Россия предприняла необходимые меры, призванные обеспечить безопасность в Арктике. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, передает ТАСС.

По его словам, меры были предприняты российской стороной из-за возрастающего внимания стран-членов НАТО к данному региону.

«Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП (Северного морского пути — «Газета.Ru»)», сказал Корчунов.

Он отметил, что безопасность в Арктике надежно гарантирует Северный флот, «который отражает все риски и военные угрозы национальной безопасности», включая перспективные.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавил, что сегодняшнее развитие обстановки «подтвердило правильность принятых решений», которые нацелены «на сохранение Арктики в качестве зоны мира, низкой напряженности, устойчивого развития и сотрудничества».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО препятствует деятельности России в Арктике.