Кравчук заявил о желании России уничтожить Украину

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ может начать выдвигать стране территориальные претенииm так как хочет уничтожить страну.

«Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — заявил Кравчук.

Как сообщалось, Кравчук поддержал намерение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером «нормандского формата», в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться к каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех» и определить новые зоны отвода сил.