На границе Армении и Азербайджана погранпосты размещают на основе карт СССР

Пограничные посты на границе Армении и Азербайджана в настоящее время размещаются на основе военных карт СССР 1975-1976 годов. Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода» (Azatutyun).

По его словам, это временное размещение до окончательной делимитации и демаркации границ. Он отметил, что для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ необходимо иметь двусторонние отношения.

Авинян подчеркнул, что этот процесс может занять долгое время.

«Мы до сих пор не завершили этот процесс с Грузией. Но этот процесс, рано или поздно, мы должны пройти со всеми соседями», — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировали в телефонном разговоре, что обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась и остается спокойной.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.