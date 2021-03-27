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Военные новости

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Украина испытала турецкие беспилотники над Черным морем

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Украинские военные провели учения над акваторией Черного моря, в ходе которых испытали турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины «Армияинформ».

«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – указано в сообщении.

Ранее в марте катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с морской противоминной группой НАТО SNMG2 провела совместные тренировки в акватории Черного моря. Целью совместных учений в Черном море было налаживание взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины и ВМС других стран. Корабли в рамках тренировки отработали противоминные действия, передачу грузов на ходу и отражение ударов средств воздушного нападения противника.

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