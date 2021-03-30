Рада приняла закон о мобилизации резерва при обострении в Донбассе

Украинский парламент принял закон, позволяющий за сутки мобилизовать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициатива предусматривает превращение военных комиссариатов в территориальные центры комплектации и социальной поддержки, а также создание учета резервистов и регулярное посещение ими таких центров.

«Законопроект касается введения нового вида службы для резервистов. Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв», – пояснил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

Кроме того, в законе предусмотрены штрафы за нарушение правил призывниками, военнообязанными и резервистами.

Новая норма должна быть подписана президентом Украины Владимиром Зеленским, она вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Ранее Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности страны, в которой Россия признается «военным противником» Украины.