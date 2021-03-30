В Китае назвали ядерную установку «Буревестник» козырем РФ в отношениях с Западом

Китайские эксперты назвали ядерную установку «Буревестник» главным козырем российских стратегических войск против Запада. Об этом сообщает издание «Чжунго цзюньван».

Как отмечает СМИ, сегодня ни одна страна не может противопоставить «Буревестнику» систему противовоздушной обороны, способную отразить его удар.

Автор статьи отмечает, что при создании «Буревестника» использовались передовые стелс-технологии, которые снижают заметность боевых машин. Кроме того, установка может не только преодолевать межконтинентальные расстояния, но и нести ядерную боеголовку весом 250 кг.

Ранее генерал Вооруженных сил США заявил, что при успешной доводке крылатая ракета «Буревестник» позволит России наносить удары с любой позиции.

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.