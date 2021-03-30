Рекрутам-женщинам армии Швейцарии разрешат носить женское белье

Рекрутам женского пола в армии Швейцарии разрешат носить женское нательное белье, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные издания.

Руководство швейцарской армии пошло на эти меры ради увеличения количества призывников. По действующему уставу, все военнослужащие без разделения по половому признаку должны носить мужское нательное белье, включая мужские трусы.

Государственные испытания нового предмета одежды начнутся в следующем месяце, комиссия рассмотрит два варианта женского белья — для теплого и холодного сезонов.

«Военная форма предназначена для мужчин, но для того, чтобы армия действительно стала более женственной, необходимы соответствующие меры», – заявила Марианна Биндер, член швейцарского Национального совета.

По ее словам, женщины-военнослужащие регулярно жаловались на неудобства в использовании мужского белья.

В Вооруженных силах России элементы женского нательного белья появились в 2018 году, до этого правила ношения нижнего белья женщинами-военнослужащими не регламентировались.

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