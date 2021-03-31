В Германии назвали «ахиллесову пяту» НАТО

Отставной генерал НАТО Генрих Браус назвал Прибалтику «ахиллесовой пятой» альянса в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Военный считает, что защитить регион будет проблематично из-за большой доли русского населения и географического расположения. Браус привел в пример доклад исследовательского центра Rand Corporation, который подсчитал, что Россия могла бы окружить Ригу, Вильнюс и Таллин за 60 часов.

В свою очередь, бывший главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что НАТО может столкнуться с огромными сложностями при переброске подразделений на восток. Он подчеркнул, что много времени займет заполнение документации на таможне, а дороги и мосты в этом регионе не приспособлены для тяжелой техники.

Оба эксперта предложили транспортировать войска морским путем из Скандинавии в Эстонию или же воспользоваться привычным сухопутным маршрутом из Германии через Польшу в Литву.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия.