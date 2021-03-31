Армия США изучает конфликт в Нагорном Карабахе для создания новой военной стратегии

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки приступили к анализу действий недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы лучше подготовиться к военным действиям, в которые они могут быть вовлечены в будущем. Об этом сообщает The Foreign Policy.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном показал высокую эффективность применения беспилотных летательных аппаратов, перед которыми становятся уязвимыми как личный состав, так и бронетехника, отмечает издание.

По мнению полковника Скотта Шоу, возглавляющего подразделение армии США, занимающегося вопросами асимметричной войны, с помощью привлечения турецких беспилотников Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов Азербайджан мог добиться значительных успехов в войне, так как они уничтожали колонны с поставками для армии и бронетанковые силы Армении, еще до того как достигали линии фронта.

Кроме того, эксперт напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что при помощи турецких БПЛА Баку смог уничтожить вооружение противника на сумму, превышающую $1 млрд. Не смотря на то, что данная цифра ставится под сомнение, эффективность подобной техники была доказана, добавил он.

Также он подчеркнул, что вскоре именно беспилотники станут играть значительную роль в военных конфликтах. С их помощью не только такие влиятельные державы как Россия и США смогут позволить себе иметь современные военно-воздушные силы, но и гораздо менее обеспеченные государства.

По информации Шоу, в будущем американской армии необходимо будет обновить свое оснащение, а также стратегию участия в военных конфликтах, чтобы оставаться на высоком уровне.

Ранее Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировали в телефонном разговоре, что обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась и остается спокойной.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.