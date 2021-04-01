Генерал США выступил за диалог с Россией

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил на интернет-брифинге о необходимости диалога Москвы и Вашингтона в целях недопущения конфликтов в Арктике, а также в киберпространстве и космосе. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что американская сторона «приветствует благоприятные возможности для деконфликтации и устоявшихся отношений» как в Арктике, так и «в новых сферах: космосе и киберпространстве».

«Считаю, что нам необходимо установить нормы поведения, чтобы не случалось неумышленной эскалации, чтобы мы непредумышленно не оказались в состоянии кризиса», — сказал Ванхерк.

По его мнению, есть благоприятные возможности для диалога и существует «много способов осуществить это».

На вопрос, имеются ли у него регулярные или спорадические контакты с российским генералитетом, глава Северного командования американских ВС дал отрицательный ответ.