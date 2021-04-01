Пентагон прокомментировал российские учения «Умка-2021»

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк заявил, что у Пентагона нет информации относительно того, что Россия могла провести комплексную экспедицию «Умка-2021» из-за каких-то внутриполитических проблем. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал догадки неких представителей американской разведки высокого ранга, которые заявляли, что руководство России якобы могло отдать приказ о проведении экспедиции и учений, намереваясь отвлечь внимание россиян и зарубежной аудитории от каких-то трудностей внутри страны.

«Я не вижу ничего, что указывало бы на это... В последнюю неделю или около того была значительная деятельность в Арктике... Я это отношу, опять-таки, на счет продолжающейся конкуренции [великих держав]», — подчеркнул Ванхёрк.

При этом генерал добавил, что был осведомлен о предпринятых ВС Россией действиях в рамках экспедиции «Умка-2021».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что освоение Крайнего Севера для безопасности РФ следует продолжить. Такое заявление он сделал, выслушав доклад главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова об итогах комплексной арктической экспедиции «Умка-2021».