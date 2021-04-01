Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими

Королева Великобритании Елизавета II пошутила о частом сопровождении британскими военно-воздушными силами российских истребителей. Об этом сообщает издание Mirror.

В среду, 31 марта, королева в первый раз в 2021 году посетила официальное мероприятие, которое проводилось в очном формате. Она прибыла к мемориалу в местечке Раннимид (графство Суррей) на юго-востоке Англии, который был установлен в память о летчиках стран Содружества наций, погибших во время Второй мировой войны. В этот день отмечалось столетие с момента образования Военно-воздушных сил Австралии.

Отмечается, что монарх во время мероприятия обратила внимание на то, что у военно-воздушных сил королевства хорошие навыки, а также пообщалась с офицером ВВС. Британский суверен расспросила командира эскадрильи о его работе, а также уточнила, отправил ли он истребители Typhoon «преследовать русских».

«Так точно, мадам, это для нас очень весело», — командир эскадрильи Мэтье Сандер.

Королева Великобритании является главой Британского Содружества, в которое входит и Австралия.