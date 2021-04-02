В офисе Зеленского призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец призвал страны НАТО, которые граничат с украинским государством, повысить свою боевую готовность. Об этом он заявил во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой, передает ТАСС.

Машовец отметил, что совместные мероприятия украинского государства с североатлантическим альянсом, в том числе военные учения, могут улучшить ситуацию с безопасностью в регионе. По его словам, эти учения должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.

Замглавы также обсудил с канадским послом вопросы ухудшения ситуации в Донбассе, «сдерживания агрессии», перспективы реформирования сектора национальной безопасности Украины.

Дипломат, в свою очередь, отметила важность установления «надлежащего демократического гражданского контроля» над Вооруженными силами Украины. Галадза заявила, что принятие необходимых законопроектов «станет важным сигналом для НАТО».

Ранее в феврале сообщалось, что в Черном море стартовали военные учения НАТО Poseidon 21.