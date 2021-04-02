Песков оценил заявление Азербайджана о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения азербайджанской стороны об обнаружении на территории Нагорного Карабаха обломков ракетных комплексов «Искандер».

«Это новая информация, неизвестно, не располагаю информацией. «Искандеры» не применялись во время конфликта, и это было подтверждено», — сказал представитель Кремля.

Ранее в пятницу, 2 апреля, азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер».

Представитель агентства сообщил, что обломки двух ракет были найдены в городе Шуша 15 марта текущего года при очистке специалистами территорий от мин.

Начальник Главного штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян, в свою очередь, отказался комментировать возможное применение армянской стороной «Искандеров», отметив, что соответствующая информация не подлежит разглашению.

В конце февраля в Министерстве обороны России заявили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.