Зеленский похвастался мощью украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на стремление урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любой силе, сообщает РИА «Новости».

«Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. Наша армия способна дать отпор кому угодно и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей», — заявил Зеленский.

Главным условием мощи украинской армии Зеленский назвал поддержку партнеров, в первую очередь — США.

«Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России», — уточнил Зеленский.

Ранее Байден при разговоре с Зеленским сообщил, что хочет посетить Украину.