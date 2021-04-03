На Украине пообещали «много крови» при войне с РФ

Внештатный советник главы офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что если Россия попробует напасть на Украину, то Киев «прольет столько крови, что им не понравится». Об этом он заявил в эфире Youtube канала Ukrlife.tv.

«Все эти планы российской войны против нас и чего-то, упирается только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится. Мы будем работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ», — сказал он.

Ранее Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией.

До этого президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.