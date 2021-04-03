Солдат-срочник в Белоруссии сбежал к своей девушке

В Белоруссии солдат-срочник самовольно покинул место службы и, предположительно, направился к своей девушке. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны страны.

Там уточнили, что солдат покинул полигон на грузовом автомобиле. Однако в ходе поисков машину обнаружили брошенной на обочине.

«Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район (Витебская область — прим. «Газеты.Ru»)», — говорится в публикации.

В заявлении министерства также сказано, что план «Перехват» был объявлен по направлению движения автомобиля.

Ведомство отмечает, что продолжает проводить поисковую операцию при содействии правоохранительных органов.

Ранее сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию.