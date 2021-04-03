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Военные новости

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В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны ВС Украины

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Вооруженные силы Украины шесть раз за последние 24 часа нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

Отмечается, что украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое.

В настоящее время выясняется, пострадали ли кто среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что ЛНР попросил ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии в Донбассе.

В субботу, 3 апреля, стало известно, что вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое. Всего было выпущено 16 снарядов.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

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