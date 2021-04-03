Пять видов танков пройдут по Красной площади 9 мая

Пять различных типов танков пройдут по Красной площади на параде в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на мероприятии будут задействованы знаменитые танки Т-34-85, а также новые танки: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Всего в ходе парада планируется продемонстрировать более 190 единиц вооружения и военной техники.

В прошлом году парад был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. В 2021 году его планируется провести в традиционном формате, 9 мая. Также планируется и прохождение колонн «Бессмертного полка».

Первая репетиция парада прошла 31 марта на полигоне Алабино.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, в 2021 году в военном параде будут участвовать свыше 12,5 тыс. человек. Кроме того, он указал, что будут задействованы 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов. В составе колонны будут 35 образцов новой и модернизированной военной техники.