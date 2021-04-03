В Народной милиции ДНР рассказали о «кочующем» оружии ВС Украины

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказали о применяемом вооруженными силами Украины оружии для обстрела Донецка. Об этом сообщается на сайте Донецкого агентства новостей.

Там отметили, что украинская армия проводила обстрел с помощью мобильных минометных расчетов, которые передвигались по линии соприкосновения между населенными пунктами Авдеевка и Первомайское.

«Кочующие» расчеты не имели четких целеуказаний и наносили удары в направлении жилых районов Республики, подвергая угрозе жизнь и здоровье мирного населения», — подчеркнули в Народной милиции.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что в ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны ВС Украины.

В субботу, 3 апреля, стало известно, что вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое. Всего было выпущено 16 снарядов.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.