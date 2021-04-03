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Испытательный полигон «Капустин Яр» &mdash; ракетный военный полигон в северо-западной части Астраханской области, созданный в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Сегодня полигон представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, с развитой экспериментально-технической базой, выгодными климатическими условиями. Территория и воздушное пространство позволяют проводить испытания и совместную отработку оборонительных и наступательных систем вооружения. Испытательный полигон «Капустин Яр» &mdash; ракетный военный полигон в северо-западной части Астраханской области, созданный в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Сегодня полигон представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, с развитой экспериментально-технической базой, выгодными климатическими условиями. Территория и воздушное пространство позволяют проводить испытания и совместную отработку оборонительных и наступательных систем вооружения.

В России появится новая система контроля шахт с ядерными ракетами

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В России начнут создавать новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Кедр» в 2023-2024 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года.

По словам собеседника агентства, твердотопливные ракеты «Кедр» заменят находящиеся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексы «Ярс», это произойдет примерно в 2030 году. Источник добавил, что модернизированные МБР, как и «Ярсы», будут как мобильные, так и стационарные (шахтные).

Стратегические комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» были разработаны Московским институтом теплотехники (в составе госкорпорации «Роскосмос»). Пока неизвестно, там ли будут работать над «Кедром».

Ранее сообщалось, что в России началась разработка ракетного комплекса «Кедр».

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