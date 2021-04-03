Косачев заявил, что Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт в Донбассе

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил об упущенной возможности президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook.

Кроме того, он прокомментировал решение Совет национальной безопасности и обороны Украины о введении еще одного пакета санкций в отношении России. По его словам, эта ситуация является «очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении».

«Хорошо памятен «замах» Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на юго-востоке», — написал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что украинским властям следовало инициировать переговоры с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве шага по решению проблемы. Он добавил, что в Киеве также могли согласовать решения, в рамках которых было бы обеспечено комфортное проживание для всех граждан Украины в едином государстве.

Ранее Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе.