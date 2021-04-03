Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Косачев заявил, что Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил об упущенной возможности президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook.

Кроме того, он прокомментировал решение Совет национальной безопасности и обороны Украины о введении еще одного пакета санкций в отношении России. По его словам, эта ситуация является «очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении».

«Хорошо памятен «замах» Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на юго-востоке», — написал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что украинским властям следовало инициировать переговоры с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве шага по решению проблемы. Он добавил, что в Киеве также могли согласовать решения, в рамках которых было бы обеспечено комфортное проживание для всех граждан Украины в едином государстве.

Ранее Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.