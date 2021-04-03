Российские корабли провели учения в Японском море

Российские военные корабли провели учения с боевыми стрельбами в Японском море. Об этом сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в субботу, 3 апреля, передает «Интерфакс».

Отмечается, что тральщик ТОФ «Яков Баляев», который был принят в состав Тихоокеанского флота в декабре 2020 года, и корвет «Совершенный» в ходе маневров использовали артиллерийские установки для поражения воздушных целей, сбрасываемых на парашюте.

По данным пресс-службы, действия кораблей обеспечивал противолодочный самолет Ил-38. Известно, что тральщик смог успешно уничтожить артиллерийским огнем макет морской плавающей мины.

Сообщается также, что корвет Приморской флотилии разнородных сил «Громкий» провел стрельбы из корабельной артиллерийской установки А-190. Так, корабль поразил мишени, имитировавшие условного противника, что подтвердили данные, полученные с беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

В марте тактические учения Вооруженных сил России и Белоруссии прошли в Нижегородской области на полигоне Мулино.