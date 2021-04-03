В ЛНР заявили о размещении Киевом боевой техники в жилых районах в Донбассе

Вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Отмечается, что боевая машина пехоты и боевая бронированная машина были размещены вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое.

«В зоне ответственности 59-й бригады [Вооруженных сил Украины] в районе н.п. Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30», — говорится в сообщении.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике, в свою очередь, заявили об усилении украинской армией обстрелов в Донбассе и росте напряженности вдоль линии соприкосновения.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки, 2 апреля, украинские военные восемь раз открывали огонь по территории ДНР, используя при этом минометы калибром 120 мм, гранатометы и вооружение БМП-1.

Ранее в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказали о применяемом вооруженными силами Украины оружии для обстрела Донецка.