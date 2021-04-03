В минобороны ФРГ заявили о необходимости высоких расходов на вооружение из-за действий РФ

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что необходимость Германии вкладывать финансовые средства в собственную безопасность якобы обусловлена в том числе действиями России. Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так, министр подчеркнула, что в стране думают о своей безопасности, а не о том, чтобы угодить США.

По ее словам, с развитием технологий растут и вызовы, в частности, становится больше гибридных угроз. Крамп-Карренбауэр отметила, что также вызовов становится больше на региональном уровне, например, «с учетом поведения России» и «системного противостояния с Китаем».

«Гибридная угроза, пожалуй, самая большая <...>. Германия особенно часто находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией. Если мы хотим жить в безопасности и благополучии, мы должны инвестировать в нашу безопасность», — подчеркнула глава оборонного ведомства ФРГ.

Ранее в газете Bild появилась статья-расследование, из которой следует, что немецкие подводные лодки используют продукт Navi Sailor 4100 в качестве электронной картографической и информационной системы. Его производитель — Transas, компания из Санкт-Петербурга, филиал которой был куплен финской фирмой Wärtsilä в 2018 году. Представитель военно-морского флота ФРГ в дальнейшем сообщил изданию Defense News, что в ВС Германии признали потенциальную угрозу безопасности.