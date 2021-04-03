В Крыму призвали НАТО не подвергать себя смертельному риску

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился к Украине и НАТО с призывом не подвергать себя смертельному риску. Об этом РИА «Новости».

Соответствующим заявлением он прокомментировал слова представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией.

«Риск, конечно, благородное дело, но до определенной степени и не в делах с Россией. Не стоит Украине и НАТО подвергать себя смертельному риску. Слишком большую цену придется заплатить в случае агрессии в отношении России», — сказал Гемпель.

Он добавил, что с Россией не надо воевать, а следует выстраивать дружественные отношения.

Кроме того, Гемпель призвал НАТО ознакомиться с «многовековой победоносной историей» России и добавил, что «обижать» страну, которая «исповедует миролюбивую политику и твердо стоит на ногах», не стоит.