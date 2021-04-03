В ДНР заявили о подготовке Киевом удара по Донецку

В случае начала масштабных боевых действий в Донбассе украинские военные нанесут прямой удар по Донецку, считает первый замминистра информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку», – рассказал Безсонов.

Замминистра также назвал удар украинских войск по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) эскалацией конфликта и «разведкой боем».

Ранее в ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле украинскими силовиками села Калиново-Борщеватое. Это нападение стало первым артиллерийским ударом по ЛНР с конца июля, когда стороны договорились о всеобъемлющем перемирии.

3 апреля народная милиция ДНР заявила, что на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.