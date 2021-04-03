Депутат посоветовал НАТО и Киеву почитать историю Великой Отечественной войны

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что планы НАТО и Украины по возможной войне за полуостров обернутся для них плачевным результатом. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович объяснил учения НАТО Defender Europe 2021 необходимостью по отработке войны с Россией. Он отметил, что альянс уже начал стягивать и перебрасывать войска.

По словам Шеремета, «маски сброшены окончательно», а после подобных заявлений Запад уже не может скрывать агрессивную сущность НАТО.

«Да вот только, прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в отношении России, я бы посоветовал им хорошо почитать историю Великой Отечественной войны и одуматься», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что у России есть новейшее оружие, которое может уничтожить врага не только на подступах к границам, но и сами пункты, где отдаются приказы.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился к Украине и НАТО с призывом не подвергать себя смертельному риску.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.