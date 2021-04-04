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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на заседании Верховной рады в Киеве, октябрь 2017 года Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на заседании Верховной рады в Киеве, октябрь 2017 года

Украинская партия объявила набор резервистов на случай «реальных угроз»

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Председатель штаба украинской партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что вместе представителями партии после обострения ситуации в Донбассе начал собирать резервистов. Об этом он пишет у себя в Facebook.

«Не ожидая от власти инициатив и быстрых решений, штаб «ЕС» начал проведение учета резервистов и ветеранов АТО и ООС для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз. Паники не должно быть, нужна системная работа и уверенность в нашей победе», — сказал он.

По словам Турчинова, действия нынешних властей Украины привели ситуацию в Донбассе в тупик.

«Отведя войска, запретив проводить разведку и адекватно реагировать на провокации, они ослабили наши позиции в условиях обострения ситуации на фронте», — пишет Турчинов.

Ранее МИД Франции и МИД Германии выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны конфликта остановить эскалацию.

27 июля 2020 года в Донбассе вступил в силу полный запрет на ведение огня. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

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