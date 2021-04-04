Главнокомандующий ВСУ назвал Украину «щитом Европы»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал украинскую армию «настоящим щитом» Европы. Его слова приводит пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — говорится в заявлении Хомчака к 72-летнию со дня образования североатлантического альянса.

Также в публикации отмечается, что сотрудничество Украины с НАТО углубилось после того, как страна получила статус партнера. Основными направлениями взаимодействия Украины с альянсом главнокомандующий назвал сотрудничество в Черноморском регионе, проведение совместных учений, обмен информацией и расширение представительства Украины в органах управления НАТО. Ожидается, что в 2021 году украинцы будут участвовать в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.

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