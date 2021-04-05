В Минобороны оценили шанс освобождения от призыва из-за коронавируса

Новая коронавирусная инфекция не дает полного освобождения от призыва на службу в армию, заявил главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко в интервью «Известиям».

По словам Дацко, если у призывника выявят COVID-19, его незамедлительно отправят на лечение.

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы», – отметил эксперт Минобороны.

Он также подчеркнул, что врачи научились оперативно лечить коронавирусную инфекцию и предотвращать тяжелые осложнения после заболевания, однако долгосрочное влияние перенесенного коронавируса на организм на данный момент неизвестно.

«Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того, как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы», – добавил Дацко.

В интервью главный военно-врачебный эксперт Минобороны также перечислил самые распространенные медицинские противопоказания для службы в армии.