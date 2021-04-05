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Названы сроки ремонта подлодки «Лошарик» после пожара

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Ремонт атомной подводной лодки АС-31, известной под неофициальным названием «Лошарик», займет до четырех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На ремонт атомной спецподлодки «Лошарик» уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав», – рассказал собеседник агентства.

1 июля 2019 года на российской атомной подлодке АС-31 в Баренцевом море произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. По данным средств массовой информации, причиной пожара мог стать взрыв литиевого аккумулятора. Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших подводников.

Ранее сообщалось, что «Лошарик» отремонтируют в Северодвинске, он был отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка».

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