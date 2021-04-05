Военные начинают строительство второй ветки БАМа

Железнодорожные войска России приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова.

По его словам, военные железнодорожники начнут выходить на заданный участок 5 апреля. Всего в строительстве задействуют все десять бригад российских железнодорожных войск.

«Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска — 340 км», — рассказал заместитель министра.

Ранее сообщалось, что «Российские железные дороги» планируют завершить работы по ключевым объектам Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей минимум на год раньше заявленных сроков – не в 2024, а уже в 2023 году.