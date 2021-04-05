Репетиции авиачасти парада Победы начались на аэродроме ВВО под Комсомольском-на-Амуре

Репетиции авиачасти парада Победы с участием новейших бомбардировщиков Су-34 стартовали на аэродроме Восточного военного округа «Хурба» под Комсомольском-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба ВВО, передает РИА «Новости».

Отмечается, что тренировки проводят объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа. В ходе репетиции летный состав отработает элементы групповой слетанности в составе звеньев и пар, а также выполнение построения строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

По данным службы, самый масштабный пролет авиации пройдет в Хабаровске. Над городом пролетят 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, а также бомбардировщики Су-34.

Кроме того, самолеты поднимутся в небо в Улан-Удэ, Чите и Владивостоке. В общей сложности будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пять различных типов танков пройдут по Красной площади на параде в честь Дня Победы 9 мая.