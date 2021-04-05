В Латвии хотят ввести штрафы за демонстрацию военной техники СССР

Штрафы за публичную демонстрацию вне музеев военной техники СССР и нацистской Германии предлагают ввести депутаты латвийского национального объединения «Все — Латвии». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сейма.

Отмечается, что законопроект этих депутатов уже поступил в парламент.

В аннотации к данному документу сказано, что целью поправок к Административному кодексу является «демонтаж находящейся на постаментах военной техники, которая была установлена в виде памятников и памятных знаков» во времена Советского Союза.

Авторы инициативы выступают за то, чтобы за публичную демонстрацию военной техники бывшего СССР и нацистской Германии вне музеев и дольше 30 дней наказывали административными штрафами. Так, физические лица предлагается наказывать предупреждением или штрафом до €350, а юридические лица — предупреждением или штрафом до €2900.

Ранее латвийский депутат Янис Урбанович призвал вести переговоры с РФ на «ненавистном русском языке».

Позже стало известно, что латвийские власти выслали в Россию главу общества военных ветеранов.