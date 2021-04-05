ВМС США готовы рассмотреть идею обновления соглашения с РФ о пресечении инцидентов

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Военно-морские силы страны готовы изучать идею обновления соглашения с Россией о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement. — «Газета.Ru»), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», — сказал Гилдей.

Отмечается, что так он высказался, комментируя вопрос о том, готова ли американская сторона поддержать усовершенствование упомянутой договоренности.

Как известно, Вашингтон и Москва подписали Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним в 1972 году.